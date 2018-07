F-1 anuncia ex-dirigente da Williams como novo diretor esportivo

A Fórmula 1 anunciou nesta quarta-feira que Steve Nielsen, que estava com a Williams será o novo diretor esportivo da categoria, respondendo diretamente a Ross Brawn. O britânico, com ampla experiência na F-1, vai assumir o cargo oficialmente no dia 1º de agosto.

Nielsen já trabalhou como chefe de equipe e dirigente de diversas escuderias, como Lotus, Benetton, Renault, Tyrrell, Honda, Arrows, Caterham, Toro Rosso e Williams. Ele estava atuando na Williams, que já havia anunciado sua saída para a chegada de Dave Redding, ex-McLaren.

A chegada de Nielsen à direção da F-1 foi comemorada por Ross Brawn. "Eu conheço o Steve há muitos anos e vi de perto suas habilidades e capacidades. Sua contratação vai fortalecer nosso grupo que estamos formando para trabalhar junto com a FIA [Federação Internacional de Automobilismo] nas definições técnicas e de regulamento esportivo", afirmou.

De acordo com Brawn, Nielsen terá como missão inicial trabalhar com o Grupo de Trabalho Esportivo da FIA. "A principal responsabilidade de Steve estará relacionada com questões de organização e esportiva como, por exemplo, as reuniões do Grupo de Trabalho Esportivo", explicou Brawn.