F-1 renova com a Band até 2025 e anuncia plano para fortalecer presença no Brasil

A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira que renovou o contrato de transmissão exclusiva de suas corridas com a TV Band. O novo acordo, válido até 2025, é parte de uma estratégia para ampliar a presença da categoria no Brasil, assim como uma nova parceria com a Claro, que irá oferecer o F1 TV Pro, serviço de streaming oficial da competição automobilística, aos seus assinantes.

"A Fórmula 1 sempre teve uma presença significativa no Brasil e uma história ilustre associada ao país. Então, é fantástico que, por meio desses acordos, possamos tornar o esporte o mais acessível para o maior número possível de fãs. Estamos muito satisfeitos por trabalhar com a Band por mais um período e continuar o crescimento impressionante que testemunhamos no ano passado, e podemos combinar sua cobertura aberta com a adição da parceria com a Claro, que permite acesso maiores níveis de arquivo e conteúdo original", afirmou Ian Holmes, diretor de direitos de transmissão e criação de conteúdo da Fórmula 1.

Leia Também Chefe da F-1 faz visita para tentar incluir África do Sul no calendário de 2023

O acordo também mantém os direitos de transmissão da BandSports, canal por assinatura da Rede Bandeirantes que tem em sua programação todas as sessões de treino que antecedem as corridas, exibidas apenas na TV aberta. Segundo o comunicado, as exibições dos Grandes Prêmios na Band foram um "fator importante para o crescimento do esporte no Brasil".

Já a parceria com a Claro começa ainda neste ano, em julho, quando os clientes dos planos oferecidos pela empresa poderão incluir a F1 TV Pro entre os produtos adquiridos junto à operadora. A cooperação é fruto das relações entre a organização da Fórmula 1 e a América Movil, gigante mexicana do ramo das telecomunicações e dona da Claro e da NET.

O serviço F1 TV transmite todas as sessões da Fórmula 1, ao vivo. Além disso, exibe conteúdos históricos e outras programações relacionadas ao esporte. Também abriga transmissões ao vivo de competições como Fórmula 2, Fórmula 3 e Porsche Supercup.