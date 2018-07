F-1 confirma grid com 22 carros para temporada de 2015

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta quarta-feira a lista de inscritos para o Mundial de Fórmula 1 da temporada do ano que vem. A listagem trouxe a presença de 11 equipes, entre elas a Caterham e a Marussia, que ficaram fora do GP dos Estados Unidos, no último fim de semana, e não estarão presentes também no GP do Brasil, marcado para este domingo, em São Paulo. Ou seja, a entidade máxima do automobilismo prevê a manutenção dos mesmos 22 carros no grid para o campeonato de 2015.

Caterham e Marussia ficaram fora de algumas provas por causa de problemas financeiros. Em crise e falta de dinheiro, as escuderias foram entregues a administradores legais e desistiram de correr em Austin e na capital paulista, assim como ainda avaliam se disputarão a última prova do ano, em Abu Dabi, encerrando a temporada.

A Marussia, por sua vez, foi inscrita com um novo nome para o próximo ano. Ela foi listada pela FIA como Manor Grand Prix, que é a empresa que opera a equipe na F-1 atualmente. Ma lista, a inscrição da Manor está sujeita à confirmação, o que ainda deixa em dúvida a permanência da escuderia na categoria. Outra novidade na relação da FIA desta quarta-feira é a ratificação do nome Honda como nova fornecedora de motores da McLaren, que a partir do próximo ano irá reeditar uma parceria histórica com a montadora japonesa.