F-Indy confirma que não correrá em Las Vegas em 2012 O acidente fatal com o piloto inglês Dan Wheldon, no último dia 16 de outubro, na etapa que encerrava a temporada de 2011 da Fórmula Indy, custou caro aos organizadores da corrida de Las Vegas, nos Estados Unidos. A IndyCar Series, organizadora da competição, anunciou nesta quinta-feira que a cidade do estado de Nevada não vai receber mais uma prova no calendário de 2012.