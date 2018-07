F1 anuncia punições a Maldonado, Kobayashi e Vergne

Kobayashi perderá cinco posições por ter atingido a Ferrari de Felipe Massa. O choque tirou o brasileiro da pista e o obrigou a ir para os boxes antes do previsto para trocar um dos pneus dianteiros. Na parada, os mecânicos da equipe italiana cometeram um erro, o que prejudicou ainda mais a corrida de Massa. Ele terminou a prova em 16º.

O japonês, que abandonou após o choque com Massa, já havia causado incidente com Bruno Senna, ao atingir a traseira do brasileiro, em uma tentativa de ultrapassagem por dentro. O piloto da Williams também perdeu tempo nos boxes para trocar um dos pneus e o bico do carro. Neste caso, porém, Kobayashi escapou da punição, que recaiu sobre Bruno.

Vergne, por sua vez, sofreu a perda de dez posições no próximo grid por ter atingido o carro do finlandês Heikki Kovalainen na volta 27. O piloto francês foi multado ainda em 25 mil euros pela manobra que quase tirou o rival da prova. Vergne, da Toro Rosso, abandonou a corrida mais cedo depois do choque.

Já Maldonado recebeu como punição uma passagem pelos boxes ao fim da prova, o que na prática significa um acréscimo de 20 segundos em seu tempo final. Ele tirou Lewis Hamilton da prova na última volta ao forçar ultrapassagem. Assim, perdeu duas posições e caiu para 12º. Dessa forma, seu companheiro de Williams, Bruno Senna, subiu de 11º para 10º e entrou na zona de pontuação.

Michael Schumacher, por sua vez, escapou de reprimenda por ter usado o DRS (as asas traseiras reajustáveis) quando a corrida estava sob bandeira amarela. Os comissários da prova entenderam que o alemão desacelerou o suficiente para evitar a punição. O piloto da Mercedes chegou em terceiro lugar e faturou seu primeiro pódio desde seu retorno à F1.

Confira a classificação final atualizada:

1.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari)

2.º - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus)

3.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes)

4.º - Mark Webber (AUS/Red Bull)

5.º - Nico Hulkenberg (ALE/Force India)

6.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

7.º - Paul Di Resta (ESC/Force India)

8.º - Jenson Button (ING/McLaren)

9.º - Sergio Perez (MEX/Sauber)

10.º - Bruno Senna (BRA/Williams)

11.º - Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso)

12.º - Pastor Maldonado (VEN/Williams)

13.º - Vitaly Petrov (RUS/Caterham)

14.º - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham)

15.º - Charles Pic (FRA/Marussia)

16.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari)

17.º - Pedro de la Rosa (ESP/Hispania)

18.º - Narain Karthikeyan (IND/Hispania)

19.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren)

Não completaram a prova:

Sebastian Vettel (ALE/Red Bull)

Romain Grosjean (FRA/Lotus)

Kamui Kobayashi (JAP/Sauber)

Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso)