F1 aprova teste durante a temporada e pilotos terão punição por pontos

SILVERSTONE - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou nesta sexta-feira uma série de mudanças que serão implementadas na Fórmula 1 a partir de 2014. As alterações foram aprovadas pelo Conselho Mundial de Esportes a Motor da entidade e incluem a volta dos testes durante a temporada e o lançamento do sistema de pontos para punições.

A principal novidade é o retorno dos testes, na esteira da polêmica envolvendo Mercedes e Pirelli. Em maio, a equipe participou de três sessões em Barcelona, a convite da fornecedora de pneus da F1. Os testes infringiram o regulamento da F1 e geraram uma advertência do Tribunal Internacional da FIA à Mercedes.

A polêmica levantou novas discussões sobre a necessidade de realizar testes durante a temporada, o que acabou de ser aprovado pelo Conselho Mundial nesta sexta. Antes restritas à pré-temporada, as sessões serão permitidas em quatro baterias de dois dias cada, nas terças e quartas-feiras após corridas disputadas na Europa - a entidade ainda não revelou quais serão as etapas que precederão os testes.

As quatro baterias vão substituir os testes de novatos, realizados geralmente em junho/julho, e as sessões promocionais permitidas a todas as equipes - oito dias ao longo da temporada em que os pilotos podem ir para a pista fora das etapas para gerar imagens e vídeos promocionais. Os testes durante o campeonato foram suspensos em 2009 por causa da preocupação com os altos custos da categoria.

A FIA liberou ainda a realização de testes já em janeiro, e não em fevereiro, como aconteceu nos últimos anos. A antecipação vai permitir às equipes maior adaptação às mudanças que vão atingir a parte estrutural dos carros. A partir de 2014, os monopostos da F1 vão utilizar motor turbo V6.

Por causa da alteração, a FIA vai elevar em 5 kg o peso mínimo de cada carro. Outras novidades técnicas vão obrigar as equipes a pôr fim ao "degrau" no bico de cada veículo. A entidade teme que a forma atual da maior parte dos carros é pouco segura.

Além do retorno dos testes, a Fórmula 1 contará em 2014 com um novo sistema de punição. Pelas novas regras, cada infração vai gerar uma pontuação na carteira do piloto. As faltas vão gerar um, dois ou três pontos, dependendo da gravidade. E, ao acumular 12 pontos, o piloto estará automaticamente suspenso da etapa seguinte do campeonato.

A partir de 2014, a FIA será mais exigente com a duração dos motores e das caixas de câmbio. Os pilotos poderão utilizar somente cinco motores durante toda a temporada, três a menos em relação às regras da atual temporada. Se o limite for ultrapassado, haverá punição e o piloto terá que largar do pit lane.

Além disso, o câmbio dos carros terá que durar ao menos seis corridas - atualmente são cinco. A punição consistirá em perda de dez posições no grid de largada. Entre outras mudanças, os veículos poderão contar com no máximo 100 kg de combustível em cada corrida. E o limite de velocidade no pit Lane foi padronizado em 80 km/h tanto nos treinos livres, quando no classificatório (hoje nas sessões livres o piloto não pode passar de 60 km/h, enquanto na classificação o limite é de 100 km/h).