F1 confirma programação de testes com novatos estreando por Ferrari e Toro Rosso

Essa será a primeira vez que Wittmann e Fuoco testarão um carro de F1. O primeiro deles ganhou esta chance como prêmio por ter triunfado com um carro da BMW no campeonato da DTM, que a fórmula de carros de turismo alemã. Ele assumirá o volante do modelo STR10 de Max Verstappen no segundo e último dia de testes na Áustria.

"É fantástico que a BMW Motorsport e a Red Bull (equipe mãe da Toro Rosso) estão me dando esta oportunidade de fazer parte do teste. Desde criança, eu sempre quis dirigir um carro de Fórmula 1. Este é um sonho que se tornou realidade para mim", comemorou Wittmann.

Já Fuoco, que andará nesta terça-feira pela Ferrari, faz parte do programa de jovens pilotos da equipe de Maranello e atualmente disputa a GP3. Ele abrirá os trabalhos de pista para a escuderia italiana em Spielberg antes de o mexicano Esteban Gutiérrez, reserva do time, assumir o cockpit na quarta-feira.

A Ferrari e a Force India serão, por sinal, as únicas equipes a não utilizarem nenhum dos seus dois atuais pilotos titulares nos testes desta semana na Áustria. A equipe baseada em Silverstone contará com o reserva da Mercedes Pascal Wehrlein e o atual campeão da GP3, Esteban Ocon, na pista, respectivamente na terça e na quarta.

Wehrlein, por sua vez, estará em ação pela Mercedes na quarta-feira, um dia depois de o alemão Nico Rosberg, vencedor do GP da Áustria neste domingo, abrir os trabalhos de pista para a equipe. Assim, o inglês Lewis Hamilton, segundo colocado na prova do último final de semana, não participará do teste.

Terceiro colocado neste domingo, Felipe Massa é outro que não estará presente nestes dois dias de testes na Áustria. Ele cederá seu lugar para Susie Wolff, que será a primeira a andar pelo time inglês antes de o titular Valtteri Bottas guiar na quarta-feira.

MCLAREN MUDA PLANOS - Também presente nos testes desta semana, a McLaren acabou alterando sua programação por causa do acidente sofrido por Fernando Alonso na primeira volta do GP da Áustria. O espanhol bateu forte com seu carro e chegou a ficar por cima do monoposto de Kimi Raikkonen.

Como a batida danificou de forma significativa o carro do bicampeão mundial, a equipe optou por só colocá-lo na pista na quarta-feira, sendo que antes estava programado que ele correria nesta terça, para quando o time inglês agora escalou Stoffel Vandoorne para pilotar.

O brasileiro Felipe Nasr, por sua vez, irá pilotar pela Sauber na quarta-feira, após Raffaele Marciello abrir os trabalhos de pista para a equipe na terça.

Confira a programação divulgada para os testes na Áustria:

Mercedes - Nico Rosberg (terça-feira) e Pascal Wehrlein (quarta-feira)

Ferrari - Antonio Fuoco (terça-feira) e Esteban Gutierrez (quarta-feira)

Williams - Susie Wolff (terça-feira) e Valtteri Bottas (quarta-feira)

Red Bull - Pierre Gasly (terça-feira) e Daniel Ricciardo (quarta-feira)

Force India - Pascal Wehrlein (terça-feira) e Esteban Ocon (quarta-feira)

Lotus - Romain Grosjean (terça-feira) e Jolyon Palmer (quarta-feira)

Sauber - Raffaele Marciello (terça-feira) e Felipe Nasr (quarta-feira)

Toro Rosso - Max Verstappen (terça-feira) e Marco Wittmann (quarta-feira)

McLaren - Stoffel Vandoorne (terça-feira) e Fernando Alonso (quarta-feira)