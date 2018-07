Fã de Sochi, Felipe Massa projeta 'boa corrida' no GP da Rússia

O brasileiro Felipe Massa está otimista para o GP da Rússia de Fórmula 1, que acontece no próximo domingo, no circuito de Sochi. O piloto da Williams espera pelo menos repetir o 4º ou o 5º lugar que alcançou no mesmo traçado em 2015 e 2016, respectivamente.

"Sochi tem uma pista muito boa de pilotar e é um circuito que eu gosto muito. Espero fazer outra boa corrida lá neste ano", disse Massa, que terminou o último GP, no Bahrein, na sexta posição, e agora é o sétimo colocado no Mundial de Pilotos, com 16 pontos.

Para o diretor técnico da Williams, Paddy Lowe, a pista do autódromo de Sochi apresenta desafios por ser muito lisa, com pouco desgaste dos pneus. "Talvez seja a mais lisa da temporada. Pode ser difícil aquecer os motores durante o treino classificatório e a degradação dos pneus é extremamente baixa", afirma. "O número de fãs de Fórmula 1 na Rússia está crescendo, então queremos dar uma grande show para todos neste final de semana."

Estreante na Rússia, o jovem piloto Lance Stroll, parceiro de equipe de Massa, projeta uma corrida difícil. "Assisti à corrida do ano passado, mas ainda preciso ver como é a pista. Gosto de conhecer novas pistas. Todas têm suas características particulares e é legal descobri-las", disse o piloto de 18 anos.