Fabio Quartararo dá show, ganha etapa de Silverstone da MotoGP e amplia vantagem

Um dia após ficar frustrado por perder a pole position e também a segunda posição no grid para a etapa de Silverstone da MotoGP no fim, o francês Fabio Quartararo se redimiu com show na pista e enorme festa ao ganhar a prova e ampliar sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos. Com a quinta vitória na temporada, agora são 65 pontos à frente do espanhol Joan Mir.

"Foi ótimo ver os fãs e compartilhar essa vitória com eles. Posso correr mais riscos agora, o que quero fazer é lutar pelas vitórias, com 65 pontos de vantagem não preciso pensar no campeonato", comemorou Quartararo.

Com belas ultrapassagens e depois um passeio ao assumir a liderança, superando o pole position Pol Espargaró em linda manobra, Quartararo abriu boa vantagem em Silverstone para cruzar com 40min20s579 e subir para 206 pontos. Mir está com 141 e o também francês Johann Zarco soma 137. O italiano Francesco Bagnaia decepcionou ao terminar somente em 14° e, antes o maior concorrente do líder da Yamaha, agora é o quarto com 136.

Dois pilotos que podiam ameaçar a vitória de Quartararo na Inglaterra, Jorge Martín e Marc Marquez não completaram a prova após se tocarem e caírem nas primeiras voltas. Disputavam posição e acabaram protagonizando um acidente desnecessário.

Quartararo subiu ao pódio gritando e vibrando muito. Depois de começo muito bom na temporada, ele passou algumas corridas fora do topo e temia receber pressão dos concorrentes. Voltou a ganhar, beijou o troféu pela oitava vez em 12 provas e se emocionou com o hino da França.

Quem também festejou demais foi Aleix Espargaró, que levou a Aprilia para o inédito pódio na MotoGP com o terceiro lugar, atrás de Alex Rins, da Suzuki. A 13ª etapa acontece na Ciudad del Motor de Aragón, na Espanha, dia 12 de setembro.