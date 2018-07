Falha no novo motor Honda da McLaren não preocupa chefe

As falhas verificadas no novo motor da McLaren, que trocou a Mercedes pela Honda, durante o teste desta terça-feira, em Abu Dabi, não preocupam o chefe da equipe, Eric Boullier. De acordo com os dirigentes, os problemas já eram previstos, em razão da complexidade da mudança - até domingo, os carros da McLaren estavam rodando com motor Mercedes.

"Isso é normal. Temos que ser muito cuidadosos e aceitar a frustração nestes primeiros momentos", disse Boullier, referindo-se às falhas elétricas que atrapalharam o rendimento do belga Stoffel Vandoorne. O jovem piloto deu apenas três voltas no Circuito de Yas Marina e não conseguiu registrar um giro rápido.

O teste desta terça foi apenas a segunda atividade da McLaren com o protótipo do motor Honda. Neste mês, a equipe rodou com o novo motor em um dia de filmagens em Silverstone, na Inglaterra. O evento, contudo, teve pouco efeito em termos de testes porque utilizou pneus de demonstração e tinha limite de distância percorrida.

Depois de obter as primeiras impressões em Silverstone, a equipe realizou a primeira atividade oficial com a Honda em Abu Dabi, nesta terça. Para Boullier, ainda há muito trabalho a ser feito até que a McLaren se adapte novamente aos motores do fornecedor japonês.

"Aqui já temos alguma ideia sobre o carro de 2015 e temos que ser cuidadosos, principalmente quanto às áreas elétricas. Você pode detonar um carro inteiro em apenas um piscar de olhos. Então estamos preferindo levar mais tempo para termos certeza de que não causaremos nenhum prejuízo ao carro", declarou o prudente chefe de equipe da McLaren.