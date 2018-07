Família agradece fãs nos 20 anos do primeiro título de Schumacher

Treze de novembro de 1994 é um dia histórico para o automobilismo. Em Adelaide, no GP da Austrália, Michael Schumacher acabou colidindo com o rival Damon Hill na 35ª volta e garantia o primeiro de seus sete títulos mundiais da Fórmula 1 , com 92 pontos, apenas a um de diferença do inglês. Em comemoração à data, o site oficial do ex-piloto foi repaginado, e além de um texto relembrando a conquista, sua família também postou mensagem de agradecimento aos fãs pelo apoio, enquanto o alemão ainda se recupera de um acidente de esqui no fim do ano passado.

"Continuamos a receber apoio para que Michael fique bem todos os dias, e ainda estamos surpresos com a enorme quantidade de demonstrações de carinho. Nós só podemos agradecer todos os dias por estarem nesta luta junto com ele e com a gente. Continuamos confiantes e esperamos o melhor para Michael. Sua força está nos ajudando a continuar torcendo por ele", escreveram os familiares.

A nova manifestação da família de Schumacher não trouxe informações sobre o estado de saúde do ex-piloto, que continua mantido em sigilo pelos seus familiares. A política de privacidade também tornou rara a divulgação de boletins médicos desde sua primeira internação. Esse foi o primeiro comunicado oficial da família de Michael Schumacher depois de muito tempo. As últimas informações sobre o piloto foram divulgadas por Jean-François Payen, médico que atendeu o piloto por seis meses. Em entrevista à rádio RTL, o neurocirurgião disse que a família e os fãs devem ser pacientes. "Eu vi algum progresso, mas o que posso dizer é que leva tempo. É como acontece com outros pacientes, é uma escala de tempo que vai de um a três anos".

Schumacher ficou em coma induzido por longo período e passou por dois hospitais, primeiro em Grenoble, na França, e depois em Lausanne, na Suíça, de onde saiu em setembro passado para dar continuidade ao seu tratamento em casa, que também fica em solo suíço. Foi então um novo passo da recuperação do ex-piloto, que vem sendo visitado regularmente pelos médicos.

Maior campeão da história da Fórmula 1, com sete títulos conquistados, Schumacher se acidentou quando esquiava ao lado do seu filho de 14 anos nos Alpes Franceses, na estação de Meribel. Ele sofreu forte queda e o capacete que usava chegou a rachar por causa do impacto que teve com uma pedra. Com o alemão em estado grave, os médicos optaram por colocá-lo em coma induzido, para que seu cérebro pudesse repousar e também para que a inflamação e inchaço no local fossem reduzidas.

Schumacher também foi operado para eliminação de coágulos de sangue, mas alguns deles estavam muito profundos. Por isso, ainda é uma incógnita a situação neurológica do ex-piloto, que ostenta um recorde de 91 vitórias na F-1.

20 ANOS DA 1ª GLÓRIA Para celebrar os 20 anos do primeiro título de Schumacher na F-1, o site oficial do ex-piloto publicou recordes históricos da sua carreira e estampou uma foto com o alemão no pódio. "O dia em que a Alemanha acordou campeã" foi a frase destacada na manchete da página que celebrou as duas décadas da conquista, lembrando do ineditismo do feito naquela época para o automobilismo alemão. Para celebrar os 20 anos do primeiro título de Schumacher na F-1, o site oficial do ex-piloto publicou recordes históricos da sua carreira e estampou uma foto com o alemão no pódio. "O dia em que a Alemanha acordou campeã" foi a frase destacada na manchete da página que celebrou as duas décadas da conquista, lembrando do ineditismo do feito naquela época para o automobilismo alemão.

"O domingo estava ainda em suas primeiras horas. Mas quando a Alemanha acordou em 13 de novembro de 1994, nada seria como antes na Fórmula 1. No Grande Prêmio da Austrália, Michael Schumacher se tornou o primeiro alemão coroado como campeão do mundo. Foi o dia em que um piloto se tornou um astro. E uma nação de motoristas enlouqueceu pelo automobilismo. O começo de uma lenda", escreveu o site oficial.