Fãs de F-1, Guga e Murilo torcem por Alonso no Brasil

SÃO PAULO - Atletas de outros esportes também compareceram ao paddock do GP do Brasil neste domingo. E, a poucas horas do início da corrida no Autódromo de Interlagos, fizeram suas apostas quanto ao futuro campeão da Fórmula 1.

O ex-tenista Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, torce por Fernando Alonso, mas admite que o espanhol terá dificuldade para levantar o troféu. "Vou torcer pelo Alonso, mas acredito que o título ficará com o Vettel", declarou o catarinense, que superou o atual número 1 do mundo Novak Djokovic, em jogo-exibição disputado no Rio de Janeiro, no sábado passado.

Guga aposta em um pódio dominado por brasileiros, com Felipe Massa, da Ferrari, em primeiro lugar, e Bruno Senna, da Williams, em segundo. Alonso, companheiro de Massa, chegaria em terceiro, sonhando com o tricampeonato.

Vice-campeão olímpico pela seleção brasileira de vôlei, em Londres, o ponta Murilo também simpatiza com o piloto da Ferrari. "Vettel tem uma grande vantagem e deve ser o campeão. Joguei por três anos em Modena (Itália) e é difícil não torcer por Fernando Alonso, mas acho que não vai ter jeito", reconheceu.