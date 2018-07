Favorito, Alonso mostra otimismo após treinos livres

O piloto da Ferrari, único que depende apenas de si mesmo para ficar com o título, fez o sexto tempo no primeiro treino e foi o terceiro melhor na sessão seguinte. "Foi um bom dia para sabemos o quanto estamos competitivos. Começamos o final de semana com o pé direito porque colhemos muitos dados que serão analisados pelos nossos engenheiros", afirmou.

Alonso, porém, admitiu que os rivais da Red Bull são os favoritos na briga pela pole position no treino de sábado - Sebastian Vettel e Mark Webber também são candidatos ao título. "Com certeza, os carros da Red Bull são os favoritos para amanhã. A briga pela pole é sempre a parte mais difícil para nós. A Red Bull costuma ser superior, mas na corrida as forças ficam mais equilibradas", comentou.

Mesmo com o domínio dos rivais nos últimos treinos de sábado, Alonso mantém a expectativa de faturar a pole - ele garantirá o título se chegar pelo menos em segundo lugar. "Não desistimos da pole. Vamos prestar bastante atenção nos pneus e buscar a volta perfeita", avisou o líder do campeonato.