Favorito, Alonso se diz confiante com 3.º lugar no grid O espanhol Fernando Alonso ficou muito perto de conquistar seu terceiro título na Fórmula 1 neste sábado, ao faturar o terceiro lugar no grid de largada para o GP de Abu Dabi. O piloto da Ferrari levará o troféu deste ano se terminar a corrida de domingo nesta posição e o australiano Mark Webber não chegar em primeiro.