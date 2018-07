Favorito ao título, Rubinho crava pole de prova final da Stock Car

Atual líder do campeonato e favorito a conquistar o título da Stock Car, Rubens Barrichello cravou neste sábado à tarde, em Curitiba, a pole da etapa final da temporada. O piloto da equipe Full Time cronometrou o tempo de 1min18s695 para se garantir na primeira posição do grid da prova que terá largada às 10h30 deste domingo, em disputa que terá pontuação dobrada para definir o campeão de 2014.

Com um tempo 0s025 ao de Rubinho no treino de classificação, Daniel Serra conquistou a segunda posição do grid e sairá logo à frente de Cacá Bueno, seu companheiro de Red Bull, enquanto Átila Abreu, atual vice-líder do campeonato, partirá do quarto lugar.

Embora tenha dado um importante passo para poder se sagrar campeão da Stock Car pela primeira vez, Barrichello evitou euforia com o resultado da sessão classificatória. "Estou com os pés no chão. Tenho 40 minutos e mais uma volta para fazer o nosso trabalho e aí sim poder festejar", enfatizou o veterano ex-piloto de Fórmula 1, em entrevista ao SporTV, se referindo ao tempo previsto para a prova na capital paranaense.

Também na luta direita pelo título da temporada e na terceira posição na classificação geral, Thiago Camilo conquistou a quinta posição do grid neste sábado. O grupo dos dez primeiros colocados será completado, pela ordem, por Ricardo Mauricio, Allam Khodair, Luciano Burti, Marcos Gomes e Felipe Lapenna.

Recordista de GPs disputados na F1, Rubinho, de 42 anos, precisa apenas de um quarto lugar neste domingo para ficar com o título já na sua segunda temporada na principal categoria do automobilismo brasileiro. A corrida final da Stock Car de 2014 será transmitida ao vivo pela TV Globo e pelo SporTV.

GRID DE LARGADA:

1. Rubens Barrichello (Full Time Competições) 1:18.695

2. Daniel Serra (Red Bull Racing) a 0.025

3. Cacá Bueno (Red Bull Racing) a 0.097

4. Átila Abreu (Mobil Super Racing) a 0.130

5. Thiago Camilo (Ipiranga-RCM) a 0.151

6. Ricardo Mauricio (Eurofarma RC) a 0.405

7. Allam Khodair (Full Time Competições) a 0.462

8. Luciano Burti (Vogel Motorsport) a 0.553

9. Marcos Gomes (Schin Racing Team) a 0.591

10. Felipe Lapenna (Hot Car Competições) a 0.746