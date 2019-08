Fazendeiro faz com que primeira etapa do Rally dos Sertões seja mais curta; entenda

Um contratempo inesperado apareceu durante a disputa da primeira etapa do Rally dos Sertões: os carros e parte dos UTVs tiveram que fazer um trajeto mais curto por causa de um fazendeiro, que anteriormente havia combinado de permitir a passagem dos veículos por sua propriedade, mas depois mudou de ideia.

Os pilotos de UTV que estavam na frente haviam parado para reabastecer quando um dos grupos de apoio voltou informando que o fazendeiro não permitiria mais que suas terras fossem caminho do Rally. Não houve tempo para negociação, já que outros carros e UTVs vinham pelo caminho em ritmo de prova.

Assim, tomou-se a decisão de reduzir o caminho da especial perto do quilômetro 248 da prova, próximo à cidade de Camapuã (MS). Isso fez com que alguns pilotos de UTV tivessem o trajeto diferente dos outros, mas os resultados serão equalizados posteriormente. Todas as motos e quadriciclos fizeram o caminho planejado, enquanto todos os carros fizeram o percurso menor.

“Tomamos a decisão de concluir a especial após o reabastecimento porque o resto dos UTVs e os Carros vinham atrás e com isso não havia tempo hábil para negociar com os proprietários das terras. Foi a melhor opção em termos de segurança e também de logística da prova”, disse Du Sachs, diretor da prova.

As mudanças de percurso, seja por conta de obstáculos ou interferências externas de todo o tipo, são comuns nesse tipo de prova. Elas acontecem na maioria das vezes pelo surgimento de obstáculos naturais, árvores caídas, quedas de barreira e etc. Ocasionalmente também surgem interferências externas de toda ordem como o fazendeiro. Ficaram muito famosas na história dos ralis as interrupções impostas ao Rally Dacar até por grupos terroristas ou rebeldes armados.