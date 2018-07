Felipe Fraga domina treino e garante a pole na penúltima etapa da Stock Car

Felipe Fraga deu mais um passo rumo ao título da Stock Car. Depois de dominar o treino livre pela manhã, ele cravou a volta mais rápida no classificatório deste sábado e largará na pole position em Curvelo, Minas Gerais, palco da penúltima etapa da temporada da maior categoria do automobilismo nacional.

O piloto da Cimed Racing fez o melhor tempo em 1min51s282, 0s338 à frente de Rubens Barrichello, o vice-líder do campeonato e que largará na segunda colocação. Marcos Gomes fecha os três primeiros do grid de largada.

Valdeno Brito ficou com a quarta colocação, seguido por Allam Khodair, o quinto. O argentino Néstor Girolami foi o sexto mais rápido, à frente do pentacampeão Cacá Bueno. O oitavo posto do grid pertence a Vitor Genz, com Lucas Foresti em nono.

A décima posição ficou inicialmente com Ricardo Maurício, mas o piloto recebeu uma punição pelo incidente com Marcos Gomes na largada da Corrida do Milhão e terá de sair em último. Quem se deu bem e assumiu um lugar no Top 10 foi Thiago Camilo.

A primeira das duas corridas programadas para Curvelo terá largada às 13 horas. A segunda prova, com largada invertida das dez primeiras colocações, será às 14h10. Felipe Fraga lidera a competição com 252 pontos, 29 à frente de Barrichello.