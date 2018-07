Felipe Fraga e Gabriel Casagrande comemoram vitórias pela Stock Car em Curvelo

Os pilotos Felipe Fraga e Gabriel Casagrande foram os grandes vencedores da Stock Car em Curvelo, na região central de Minas Gerais, neste domingo. Felipe largou na pole position e ganhou a primeira corrida. Já Casagrande, que terminou a primeira prova na 10.ª posição, foi o pole na segunda e venceu a disputa.

Felipe Fraga, atual campeão da categoria e que conquistou o quarto lugar na segunda prova, comemorou o resultado do fim de semana e elogiou o trabalho da equipe. "Estou muito feliz, a equipe e eu precisávamos desse resultado e agora vamos tentar fazer uma segunda corrida boa para conquistar o maior número de pontos. A equipe fez um ótimo trabalho no final de semana", festejou o piloto.

Daniel Serra - líder da temporada - e Ricardo Maurício completaram o pódio da primeira corrida. Thiago Camilo e Átila Abreu ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente, na segunda. Serra elogiou o vencedor da prova e destacou a importância da colocação que atingiu neste domingo. "Foi uma boa corrida, o carro estava bom, mas o Felipe Fraga fez ótimas relargadas após as entradas do carro de segurança. Foi bom manter a segunda colocação da corrida para somar pontos para o campeonato", analisou.

Gabriel Casagrande - que conseguiu controlar bem a segunda prova e evitar a pressão de Thiago Camilo - não escondeu a alegria por realizar o sonho de vencer pela primeira vez na categoria. Ele valorizou o trabalho da equipe e o desempenho do carro durante a corrida.

"Largar em primeiro é bom, mas chegar na gente é ainda melhor. Tive outras oportunidades de vencer a corrida, mas o carro me deixava na mão. Hoje (domingo) não aconteceu, a equipe fez um trabalho espetacular nas duas paradas para reabastecimento. Tinha um ritmo muito bom, a conta do combustível estava no limite e não podia desperdiçar a oportunidade de vencer pela primeira vez", enfatizou Gabriel Casagrande.

Já Thiago Camilo lamentou o resultado, mas frisou que a somatória de pontos foi positiva na briga pelo título da Stock Car neste ano. "Dentro da nossa estratégia almejávamos a primeira posição porque colocamos bastante combustível na primeira prova e acreditávamos que tínhamos uma vantagem sobre o Gabriel. Fomos lentos no pit stop e isso atrapalhou um pouco. Conseguimos reagir no final de semana e deixamos Curvelo com pontos que ainda me deixam próximo do Daniel Serra", avaliou.

CLASSIFICAÇÃO

Após as duas corridas em Curvelo, o paulistano Daniel Serra segue como líder da temporada da Stock Car com 178 pontos, 21 a mais que Thiago Camilo, que aparece na segunda colocação. Max Wilson é o terceiro colocado (148 pontos) e Átila Abreu, o quarto (136). Ricardo Maurício aparece na quinta posição da classificação geral, com 129 pontos.

O jovem Felipe Fraga, com os pontos conquistados neste domingo, subiu para a sexta posição no campeonato, somando agora 123 pontos. Gabriel Casagrande, também vencedor em Curvelo, agora ocupa a 12.ª colocação, com 66.