Felipe Fraga se destaca em Cascavel e fatura a primeira pole na Stock Car em 2018

Campeão em 2016 e na briga pelo título neste ano, Felipe Fraga conquistou neste sábado a pole para a etapa de Cascavel da Stock Car, a oitava de 12 da temporada de 2018. Com o tempo de 1min01s413, o piloto da Cimed deixou para trás Lucas Di Grassi, que era o melhor da terceira e decisiva fase do treino oficial de classificação até então e ficou com o segundo posto (1min01s472.

Melhor ainda para Felipe Fraga - em terceiro lugar na tabela de classificação - é o fato de que seus concorrentes ao título da temporada ficaram bem abaixo no grid de largada para a primeira das duas corridas neste domingo. O líder Daniel Serra bateu no treino livre e durante a classificação ficou fora do Q3 depois de ter registrado exatamente o mesmo tempo de Thiago Camilo - vai largar em sétimo lugar. Max Wilson, vice-líder do campeonato, foi ainda pior. Uma rodada durante a sua volta rápida impediu o piloto da Eurofarma de melhorar a sua marca e o campeão de 2010 largará da 30.ª e última posição.

"Eu achei que não ia dar. O carro estava perfeito, mas com o tempo de 1min01s4 eu não pensava que conseguiríamos melhorar nossa marca anterior por não estarmos com pneus novos. Foi bem difícil, mas só fiz o que dava, sem ter de ir além do limite. A cada corrida estamos evoluindo mais, testando coisas novas nos treinos para buscar os líderes. Estou muito feliz", afirmou Felipe Fraga.

Na classificação geral, o piloto da Cimed está com 147 pontos, 44 atrás de Daniel Serra. "Temos que buscar pontos. O cenário está muito positivo. O (Daniel) Serra tinha um carro no mesmo nível do Lucas (Di Grassi), mas ele acabou batendo no treino e, querendo ou não, isso acaba tirando um pouco de confiança. Ele ainda teve de dar três voltas no Q1, gastando mais os pneus e por isso ele não foi tão bem no Q2. Uma hora alguém erra. Estamos bem, vindo de bons resultados, e esperamos continuar assim. Eu me senti muito bem no carro o final de semana todo", completou.

Mesmo surpreendido, Lucas di Grassi segue confiante para a prova. O piloto, que faz a sua temporada de estreia na Stock Car, já venceu em Curitiba e em Londrina (PR), sempre na segunda prova do domingo. "O Fraga fez a volta da vida dele hoje (sábado). A minha foi muito boa, só que mais do que isso, é a primeira vez que consigo uma primeira fila na Stock Car. Isso significa que estamos evoluindo, estamos entendendo melhor os processos na classificação depois de termos apanhado algumas vezes no Q3 de outras etapas", disse.

Marcos Gomes ficou com o terceiro tempo, abrindo a segunda fila do grid ao lado de Julio Campos, que vem mostrando boa forma em Cascavel. Thiago Camilo, que liderou dois dos três treinos livres, confirma a evolução de sua equipe e parte da quinta posição, à frente de Cacá Bueno. Daniel Serra, Gabriel Casagrande, Rubens Barrichello e Felipe Lapenna fecham os 10 primeiros

Neste domingo, a primeira corrida tem início marcado para o meio-dia. A segunda prova, com os 10 primeiros do grid de largada sendo definidos pela ordem inversa dos 10 primeiros colocados da primeira, começará às 13 horas.