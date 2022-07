Felipe Fraga volta ao circuito onde se tornou o campeão mais jovem da Stock Car

A etapa deste domingo da Stock Car será de reencontro para Felipe Fraga. O piloto vai andar na pista onde conquistou o título e se tornou o campeão mais jovem da categoria. Aos 21 anos, em 2016, ele foi o vencedor da Corrida do Milhão, no Autódromo de Interlagos.

Agora, o retorno se dá na vaga de Daniel Serra, rival em 2018 (foi superado na briga pelo título) e hoje líder do campeonato. Fraga, no entanto, não compete na categoria desde 2019, quando decidiu seguir com sua carreira no exterior. Ele participou das 24 horas de Le Mans, do Mundial de Endurance, por exemplo.

“Muito feliz de estar participando dessa etapa da Stock. É motivo de orgulho para mim estar aqui. Correr em Interlagos, que dispensa comentários, é uma pista que todo mundo gosta. É o templo do automobilismo. Agora é me divertir bastante, com um carro que já me deu trabalho como rival”, disse ao Estadão, por telefone, rindo.

Em 2022, Fraga foi contratado para ser piloto do DTM (Campeonato Alemão de Turismo) pela AF Corse, correndo de Ferrari com as cores da Red Bull. Ele conquistou sua primeira vitória na competição em 3 de julho, dia de seu aniversário, no circuito de rua de Nuremberg, chamado Norisring.

A substituição a Daniel Serra se dá porque o líder do campeonato defenderá a equipe Iron Lynx nas 24 horas de Spa-Francorchamps. Essa é a primeira vez que Serra zerará na competição, mas o regulamento dá direito à eliminação dos quatro piores resultados ao final da temporada - o piloto, então, descartará o fim de semana em Interlagos e não se prejudicará na briga pelo título.

Em Interlagos, o treino de classificação da Stock Car está marcado para sábado, às 13h10, enquanto as duas corridas acontecem no domingo: a primeira às 13h10 e a segunda logo em seguida, às 13h45. Daniel Serra lidera com 184 pontos, seguido por Gabriel Casagrande (173) e Rubens Barrichello (152).