Felipe Massa acredita em boa posição no grid e espera pontuar no GP do México

O brasileiro Felipe Massa, da Williams, disse nesta sexta-feira que espera conseguir uma boa posição no grid de largada para o GP do México e pontuar na corrida deste domingo. O piloto brasileiro foi o nono colocado no primeiro treino livre e o 12.º no segundo.

De acordo com o brasileiro, o grid no México "é um pouco menos concorrida que em Austin (Estados Unidos)". "Espero que possamos fazer um bom treino de classificação, ter uma boa posição para a corrida, que não será fácil, ainda mais com a altitude no México (2.240 metros acima do nível do mar), mas espero que possamos somar alguns pontos", afirmou.

O México voltou a sediar um GP há dois anos, depois de mais de uma década. Em 2015, Massa foi o sexto colocado e no ano passado ficou na nona posição. Neste domingo, ele tentará voltar a pontuar para melhorar a sua situação no Mundial de Pilotos - é o 10.º colocado com 36 pontos.

Na última terça-feira, o piloto exaltou a importância do GP no país, um dos primeiros grandes eventos esportivos depois dos terremotos de setembro. "Eu acho que precisamos ajudá-los e conseguir todo o apoio para eles. Precisamos transmitir a mensagem para pessoas de todo o mundo. Essa é a coisa mais importante", disse Massa.