Felipe Massa admite dificuldade para treino de classificação

O sexto melhor tempo nos treinos livres para o GP da China de Fórmula 1, na madrugada desta sexta-feira, não era o resultado esperado por Felipe Massa. Quase um segundo mais lento que Sebastian Vettel, o mais rápido - 1min37s688 a 1min38s507 -, o brasileiro, sexto mais rápido nas duas sessões, não escondeu sua decepção, mas demonstrou conformismo e disse não esperar situação diferente nos treinos classificatórios deste sábado.

"Como já havia acontecido nas duas primeiras corridas da temporada, hoje (sexta-feira) testemunhamos uma Red Bull muito veloz. Racionalmente, estou feliz com o desempenho do carro, que produziu resultados interessantes. Estou esperando um melhor treino de classificação, mas sabemos que será muito difícil. Pelo que vimos, acredito que a situação na corrida será similar ao que vimos na Malásia", declarou.

Felipe Massa foi apenas o quinto colocado no GP da Malásia, no último domingo, vencido por Sebastian Vettel, enquanto Fernando Alonso foi o sexto. O espanhol, que foi 12.º na primeira sessão e 14.º na segunda, e teve o 14.º melhor tempo no geral desta sexta, com 1min39s778, seguiu o discurso de seu companheiro de Ferrari e admitiu a superioridade de Red Bull e McLaren.

"Não espero que mude muita coisa do que eu vi na Malásia e na Austrália (onde Vettel também venceu). A McLaren e especialmente a Red Bull estão mais rápidas que a gente e são favoritas. No momento não somos capazes de lutar pela vitória, mas isso não significa que não tentaremos", afirmou Alonso.

