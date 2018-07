Felipe Massa admite emoção e garante: 'Voltamos para a briga'

Foram cinco anos e meio sem largar na primeira posição, mas neste sábado o brasileiro Felipe Massa surpreendeu ao cravar a pole para o GP da Áustria. Após o treino classificatório, o piloto não escondeu a emoção por largar na frente pela primeira vez desde o GP do Brasil, em novembro de 2008, e por finalmente ver sua Williams capaz de brigar pela vitória.

"A Williams está de volta ao topo, estamos de volta à briga. Estou muito satisfeito por mim e pela equipe também", declarou o brasileiro, emocionado, pouco após o treino. "Depois de um longo período, espero que seja apenas o início de grande possibilidades. Eu espero estar nesta posição de novo."

Desde o GP do Brasil de 2008, quando ainda estava na Ferrari, até este sábado Massa passou por muita coisa, inclusive um grave acidente nos treinos para o GP da Hungria de 2009, quando uma mola soltou-se do carro de Rubens Barrichello e o atingiu na cabeça. De lá para cá, poucos resultados bons e o brasileiro chegou a ver sua continuidade na Fórmula 1 ser colocada em dúvida.

Até por tudo isso, o próprio Massa admitiu a emoção por voltar a brigar na frente. "Eu estou feliz, muito emocionado. Estou muito feliz por mim e pela Williams também", afirmou. "O melhor lugar para se estar é aqui, na primeira posição. É onde estive em muitas vezes na minha carreira e voltei a estar agora."

Além da satisfação pessoal, a pole position deste sábado pode significar o início da volta por cima da Williams, que sofreu com a falta de bons resultados no início desta temporada. Até o momento, Massa somou apenas 18 pontos e ocupa a 11.ª posição. Seu companheiro, Valtteri Bottas, está somente um pouco melhor: com 40 pontos é o oitavo.

"Estou muito feliz com o que aconteceu hoje. Para nossa equipe foi um momento tão incrível. Já fazia muito tempo que havia tido minha última pole position, o que aconteceu no Brasil em 2008, então foi um momento incrível. Com certeza precisamos nos concentrar na corrida de amanhã. Vai ser uma corrida difícil e importante para nós", apontou o piloto brasileiro.