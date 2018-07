Felipe Massa admite erro e revela problema no câmbio

"Estou muito desapontado com o que aconteceu, especialmente depois que o resto do fim de semana tinha corrido bem. No início da quarta volta, quando eu estava na reta, no momento em que freei os pneus traseiros, eu não consegui parar o carro e rodei. Quando o carro parou, ficou preso na quinta marcha e eu não conseguia descer a marcha", disse.

Após a rodada, Massa não conseguiu voltar para a corrida, pois o câmbio ficou preso na quinta marcha. O brasileiro revelou que a Ferrari não soube identificar qual problema ocorreu com o seu carro. "É muito estranho que a marcha tenha ficado presa, e, até agora, a equipe não viu nada de anormal", afirmou.

Com esse abandono, Massa permaneceu com 57 pontos, apenas na sétima colocação no Mundial de Pilotos. O brasileiro espera se recuperar na próxima corrida, o GP da Hungria, no dia 28 de julho. "Agora quero me concentrar na próxima corrida, quando eu pretendo fazer o meu melhor para mudar as coisas", comentou.