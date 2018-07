Felipe Massa admite que Fernando Alonso 'fez melhor trabalho' no ano

BUDAPESTE - A superioridade de Fernando Alonso sobre Felipe Massa nesta temporada está traduzida em números. São 68 pontos de vantagem - 130 a 62 -, cinco pódios contra nenhum, além de uma vitória do espanhol, contra nenhuma de seu companheiro na Ferrari. Nesta quinta-feira, o próprio brasileiro admitiu a diferença técnica entre os dois neste ano.

"Ele fez um melhor trabalho, não tenho problema em dizer isto. Somente trabalhando duro em todas as corridas, em todas as direções, no carro, nos ajustes, espero que possamos chegar lá. Estamos trabalhando para alcançar isto", declarou Massa, nesta quinta-feira.

De acordo com o brasileiro, grande parte da superioridade de Alonso sobre ele nesta temporada se dá pelo melhor desempenho do espanhol nos treinos classificatórios. Nas dez etapas do Mundial disputadas até agora, Massa esteve atrás de seu companheiro de equipe no grid em todas.

"A classificação é uma parte importante da corrida. A posição em que você larga é sempre importante. Fernando fez um trabalho melhor nos treinos de classificação, então preciso melhorar um pouco para estar na frente, e isso é importante. Preciso continuar me esforçando para melhorar o tempo todo", avaliou.

Nas últimas corridas a Ferrari melhorou seu desempenho. Das últimas cinco provas, Fernando Alonso venceu uma e terminou em segundo em três. Já Felipe Massa vem de cinco quintos lugares consecutivos, sua melhor colocação nesta temporada. Por conta disso, o brasileiro espera uma prova equilibrada no GP da Hungria, que acontece neste domingo, em confronto com a McLaren e a Red Bull.

"Nas últimas corridas vimos uma evolução importante em nosso carro, até mesmo com a McLaren, na última prova. A Red Bull foi, claro, sempre muito forte. Acho que aqui (na Hungria) veremos uma outra luta entre nós. Há pistas que são melhores para um carro do que para outros. Precisamos esperar, mas acho que será uma outra grande batalha", comentou.