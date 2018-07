Felipe Massa aprova desempenho em treinos livres nos EUA

Felipe Massa aprovou seu desempenho nos treinos livres que abriram o GP dos Estados Unidos de Fórmula 1, nesta sexta-feira. O brasileiro ficou satisfeito por ter conseguido completar o programa preparado pela Williams ao mesmo tempo em que obteve o quinto melhor tempo da segunda sessão no Circuito das Américas, em Austin.

"Sempre gosto muito de pilotar nesta pista. Tivemos um dia produtivo e completamos tudo o que havíamos programado", afirmou o piloto da Williams. Massa só reclamou do vento, que variou ao longo dos dois treinos e pode alterar as condições climáticas do treino classificatório, no sábado, e da corrida, no domingo.

"Estava ventando muito à tarde, o que tornou muito difícil fazer uma boa avaliação do equilíbrio do carro. Ele estava um pouco diferente pela manhã por causa disso. Mas o vento provavelmente vai mudar para sábado e domingo, o que pode fazer com que nós precisemos adaptar de leve o acerto do carro", declarou.

Em um dia sem contratempos, Massa começou a sexta-feira com o 11º lugar no primeiro treino livre, atrás do compatriota Felipe Nasr, reserva da Williams, em 8º. Mas se recuperou na segunda sessão, com o 5º tempo, à frente do finlandês Valtteri Bottas, que foi o 11º mais veloz.