Felipe Massa aprova saída de Alonso da Ferrari: 'Era a hora'

Felipe Massa aprovou a saída de Fernando Alonso da Ferrari. O brasileiro, que deixou a equipe italiana um ano antes do piloto espanhol, afirmou que era o momento certo para o ex-companheiro mudar de time na Fórmula 1. Alonso vai defender as cores da McLaren a partir da temporada 2015.

"Talvez a Ferrari não tenha dado a ele o melhor carro, talvez ele não tenha esperado a Ferrari se recuperar. Então possivelmente agora era o momento para ele mudar", disse Massa, em entrevista ao site da revista inglesa Autosport.

O brasileiro acredita que, com o fim da parceria entre piloto e equipe, o time italiano sentirá mais falta do espanhol do que o contrário. "Fernando talvez seja o melhor piloto do grid atualmente. Então não sabemos se a Ferrari conseguirá dar um passo adiante [sem ele]", opinou.

Em uma comparação entre Alonso e Valtteri Bottas, seu companheiro na Williams, Massa afirmou que tem se beneficiado mais da parceria com o finlandês porque tem maior semelhanças com ele do que com o espanhol - Massa e Alonso correram juntos na Ferraria durante quatro anos, entre 2010 e 2013.