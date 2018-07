Felipe Massa bate e deixa GP da Alemanha na primeira volta

Felipe Massa aproveitou pouco a boa posição conquistada no treino classificatório do último sábado, 19. Largando em terceiro, atrás apenas do líder do campeonato, Nico Rosberg, da Mercedes, e Valteri Bottas, seu companheiro na Williams, o brasileiro sequer completou a primeira volta.

Logo na largada, rodou para fora da pista e teve de abandonar a prova no circuito de Hockenheim, no GP da Alemanha, depois de um toque de da McLaren de Kevin Magnussen na primeira curva.

"Fisicamente estou bem. O impacto não foi forte, estou 100%; Lógico que estou muito chateado, é a segunda vez seguida que algo como isso acontece", disse o piloto em entrevista à TV Globo.

Sem culpar Magnussen, que vinha atrás dele, tendo saído em quarto, o brasileiro explicou que foi cauteloso na curva, justamente para não atrapalhar Bottas, à sua frente. "Tentei fazer a curva mais tranquila, arranquei um pouco o pé para voltar atrás dele. O Magnussen estava atrás de mim. Não assisti ainda, não sei o que aconteceu".

No último GP, na Inglaterra, Massa, que faria sua 200ª corrida na Fórmula 1, abandonou a corrida na segunda volta, depois de batida com Kimi Raikkonen.