Felipe Massa celebra pódio e exalta Williams à frente da Ferrari

De volta ao pódio após mais de um ano, Felipe Massa não escondeu a alegria pelo terceiro lugar obtido no GP da Itália, neste domingo. O brasileiro ficou satisfeito especialmente com a ascensão da Williams no Mundial de Construtores, superando a Ferrari, seu ex-time, ao alcançar o terceiro lugar.

"Estou muito feliz pelo meu primeiro pódio da temporada. Foi uma corrida fantástica, tive uma boa largada, passei (Kevin) Magnussen no momento certo, e tive trabalho para sustentar a terceira colocação", disse Massa, que só lamentou não ter alcançado os pilotos da Mercedes. "Eles ainda estão um pouco mais rápidos, então fiz o que podia."

Massa espera que o pódio dê novo fôlego a sua temporada, marcada por pequenos erros da equipe e de outros pilotos, que lhe custaram boas posições e muitos pontos na classificação geral. "Não tive muita sorte em algumas corridas, mas a sorte está do nosso lado agora. Estou feliz pelo pódio, mas há muito ainda por vir", afirmou.

Ele também exaltou o fato de ter retornado ao pódio no Circuito de Monza, que conhece bem por causa do história com a Ferrari. "Não há lugar melhor do que Monza para ir ao pódio. É muito emocionante. Não estou vestindo vermelho aqui, mas estou com toda a torcida, como sempre", festejou.

Apesar das boas lembranças com a Ferrari, o brasileiro não deixou de comemorar a subida da Williams no Mundial de Construtores, às custas justamente da equipe italiana. O time britânico voltou a ocupar o terceiro lugar da tabela ao superar a Ferrari. Tem agora 177 pontos, contra 162. A liderança pertence a Mercedes, com 454.

"Isso também foi muito positivo para nós, porque passamos a Ferrari aqui. É incrível comparar a Williams do ano passado com a deste ano, brigando com os grandes times. Vamos continuar lutando até o fim", disse o brasileiro.

A disputa no Mundial de Construtores é prioridade para as equipes porque serve de referência para a premiação em dinheiro, que pode impulsioná-las na temporada seguinte. A Fórmula 1 não divulga os valores, mas estima-se que o time vencedor embolse cerca de US$ 100 milhões.