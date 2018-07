Felipe Massa celebra renovação e chama Ferrari de 'família'

MARANELLO - Depois de uma longa novela, a indefinição sobre o futuro de Felipe Massa na Fórmula 1 se encerrou nesta terça-feira, com o anúncio da renovação de seu contrato com a Ferrari até o fim de 2013. Com o fraco desempenho dos últimos anos, o brasileiro viu o nome de outros pilotos serem especulados como seus possíveis substitutos. Sua relação com a equipe também se deteriorou, mas isso não impediu que ele a classificasse como uma "família" ao comemorar o novo acordo.

"Estou muito feliz por ter chegado a este acerto. A Ferrari é minha família", declarou Massa, antes de prometer esforço para melhorar seus resultados. "A equipe e todos os fãs podem descansar, com a certeza de que eu vou fazer tudo que puder para ajudar a escuderia a alcançar todos os objetivos que estabelecer a cada ano".

Na escuderia desde 2006, após deixar a Sauber, Massa viveu seu melhor momento em 2008, quando brigou pelo título mundial até o fim, mas acabou com a segunda colocação - Lewis Hamilton foi o campeão. Desde então, o piloto não conseguiu vencer nenhuma prova e viveu um de seus piores momentos na atual temporada, na qual só conseguiu subir ao pódio no GP do Japão, penúltima etapa disputada.

Pela confiança da escuderia, apesar da irregularidade em seu desempenho recente, Massa fez questão de agradecer o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, e o chefe da equipe, Stefano Domenicali. "Quero agradecer o presidente Montezemolo e Stefano Domenicali, que tiveram fé e sempre me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis".

Domenicali não escondeu que a segunda colocação no Japão, seguida de um quarto lugar na Coreia do Sul, foram fundamentais para a renovação com o brasileiro. "Ele mostrou, especialmente nas últimas corridas da temporada, que está sendo competitivo no mais alto nível novamente, o que se espera de qualquer piloto que sente atrás de um volante da Ferrari".

A permanência de Massa na Ferrari parece ter agradado também o outro piloto da equipe, o espanhol Fernando Alonso, que celebrou o anúncio. "Como me alegro em seguir outro ano com Felipe Massa como companheiro. Estou seguro de que formamos a melhor equipe", escreveu, em sua página no Twitter.