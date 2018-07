Felipe Massa celebra terceiro lugar, mas diz que podia ter feito mais

Exceto pela pole position conquistada no GP da Áustria, a terceira colocação do no grid do GP da Alemanha, conquistada neste sábado, é a melhor posição de largada de Felipe Massa na temporada 2014 da Fórmula 1. O brasileiro, porém, revelou que não ficou completamente satisfeito com a volta que lhe garantiu essa colocação, porque enfrentou alguns problemas com a sua Williams, mesmo que tenha elogiado o trabalho desenvolvido pela equipe.

"Eu não tive um carro perfeito", disse. "Eu fiz um setor melhor de uma forma, o outro setor melhor no outro lado. O carro não estava 100% perfeito em termos de ajuste para fazer a volta perfeita e Valtteri (Bottas) fez realmente uma volta muito boa. Mas de qualquer maneira eu ainda estou muito feliz com o resultado, estou muito feliz com o nosso carro e com certeza na corrida as condições serão completamente diferentes, a sensação do carro também será diferente, então vamos tentar fazer um bom trabalho amanhã também", completou.

Assim, apesar da boa posição no grid de largada, Massa voltou a ficar atrás do finlandês Valtteri Bottas, seu companheiro de equipe na Williams, que vai largar da segunda colocação no GP da Alemanha. Agora, ele espera que a equipe mantenha o bom rendimento na corrida para que ele conquiste o seu primeiro pódio em 2014. E o brasileiro acredita que a possibilidade da prova ser disputada sob clima ameno em Hockenheim pode ajudá-lo.

"Definitivamente, ter temperatura um pouco mais baixa na pista vai ajudar um pouco, especialmente nossos carros, então eu espero que isso possa ser uma boa ajuda para nós amanhã para fazer esses pneus serem um pouco mais consistente e tentando fazer com que a estratégia funcione", disse.