Felipe Massa critica os jovens que buscam a 'vitória na 1ª curva'

Felipe Massa protagonizou três acidentes nas últimas quatro corridas e vem amargando uma série de decepções nesta temporada da Fórmula 1. A última aconteceu já na primeira volta do GP da Alemanha, neste domingo, quando capotou a sua Williams ao ser atingido pelo carro do dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren, já na primeira curva do circuito de Hockenheim.

O piloto brasileiro acabou deixando mais uma prova de forma precoce ao desacelerar o seu monoposto para evitar de dividir uma curva com seu companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, mas não escapou do choque com Magnussen. O piloto deu a entender após a corrida que o erro foi do rival da McLaren e aproveitou o ocorrido para fazer um alerta contra jovens pilotos que "querem ganhar a corrida na primeira curva".

"Essa não é a primeira vez que (Magnussen) tem um acidente na primeira volta. Muitas vezes, os jovens pilotos querem ganhar a corrida na primeira curva, a maioria dos acidentes ocorrem com eles", afirmou Massa, em declarações reproduzidas nesta segunda-feira pelo site Autosport.

Para Massa, hoje o número de acidentes envolvendo novatos, como Magnussen, é maior do que no passado recente do qual fez parte na F1. "Sinceramente, não lembro deste tipo de acidente ocorrendo com tanta frequência no passado", afirmou, para depois esclarecer que não vê os novos pilotos como ruins, mas alertou a eles que é preciso ter o mínimo de cautela no início das corridas após as largadas.

"Não estou dizendo que os jovens pilotos não tenham talento para estar na F1, porque há muito talento, mas às vezes você tem de entender que não pode ganhar a corrida na primeira curva", enfatizou Massa, ao mesmo tempo em que vê Bottas, outro novato da categoria, deixá-lo ainda mais para trás neste Mundial de F1 e na disputa particular que trava com o brasileiro dentro da Williams.

Segundo colocado do GP da Alemanha, Bottas é o quinto na classificação do campeonato, com 91 pontos, enquanto Massa é o décimo, com apenas 30. Assim, o brasileiro se vê obrigado a reagir já a partir deste próximo domingo, quando será realizado o GP da Hungria, no circuito de Budapeste, palco da 11ª etapa do Mundial.