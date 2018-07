Felipe Massa demonstra preocupação com os pneus na Hungria

O brasileiro Felipe Massa se mostrou satisfeito com a oitava colocação conquistada no treino classificatório deste sábado para o GP da Hungria de Fórmula 1. O piloto da Williams se mostrou preocupado com os desgastes dos pneus durante a prova por conta da alta temperatura durante a corrida deste domingo.

"Estou contente. Gostaria de ficar um pouco mais à frente no grid, mas não consegui fazer uma volta limpa. Vou focar em poupar os pneus amanhã (domingo) e espero que tenhamos amanhã um carro melhor do que foi no classificatório. A expectativa de ter uma temperatura mais baixa amanhã poderá ser usada a nosso favor. Tenho muito o que fazer e espero fazer uma largada parecida com a de Silverstone", disse o brasileiro.

Na Inglaterra, Massa ultrapassou Hamilton logo no início e se manteve na ponta por 20 voltas. Perdeu a liderança e um lugar no pódio por conta de um erro da equipe nos boxes. Agora em Budapeste, o brasileiro tem consciência que o tipo de traçado não favorece sua equipe e deve beneficiar a Ferrari e a Red Bull. No entanto, nas próximas cinco etapas, quatro devem ser boas para a Williams: Spa-Francorchamps, na Bélgica, em 23 de agosto; Monza, na Itália, em 6 de setembro; Marina Bay, em Cingapura, em 29 de setembro; e Suzuka, no Japão, no dia 27 de outubro.

O outro brasileiro da Fórmula 1, Felipe Nasr, da Sauber, sairá na 18.ª colocação. Na entrevista após o treino classificatório, ele também reclamou dos desgastes dos pneus e sabe que terá dificuldades na corrida deste domingo.

"Foi difícil hoje (sábado). Sofremos muito com o aquecimento dos pneus. Por outro lado, o balanço do carro estava bom. Nós não conseguimos muita aderência dos pneus para brigar com nossos rivais diretos. Será uma corrida complicada e nós precisamos aproveitar qualquer oportunidade que aparecer", comentou. O GP da Hungria acontece neste domingo, às 9 horas (de Brasília).