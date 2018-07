Felipe Massa diz ser cedo para apontar Williams como favorita

SÃO PAULO - O brasileiro Felipe Massa, da Williams, foi um dos destaques da primeira bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1, no fim de janeiro, na Espanha, mas nesta terça-feira disse em entrevista coletiva em São Paulo que ainda é muito cedo para apontar a equipe inglesa como uma das candidatas a fazer uma boa temporada em 2014.

Em Jerez de la Frontera o piloto foi o mais rápido do último dia de testes e ao longo do período fez a segunda melhor a volta, atrás apenas do dinamarquês Kevin Magnussen, da McLaren. "Muita coisa pode mudar até a primeira prova, até pela grande mudança do regulamento. Só vamos ter certeza do que será o campeonato na primeira prova, na Austrália", disse. Segundo o piloto, a equipe que mais saiu fortalecida do primeiro teste foi a Mercedes. "Eles se saíram muito bem porque foram os únicos a conseguir testar a distância de uma corrida", explicou.

Embora a vencedora dos últimos quatro campeonatos, a Red Bull, tenha andado pouco e sofrido com problemas de superaquecimento com o motor, Massa garante que a equipe tem todas as condições de reverter essa situação e vir forte na temporada 2014 da Fórmula 1.

"Poucas vezes na história a Fórmula 1 mudou tanto de regulamento de um ano para o outro. Algumas equipes vão ter mais dificuldades do que outras. Os pilotos serão fundamentais para fazer os carros consumirem o mínimo possível de combustível, já que o limite dos tanques será menor", disse Massa, também explicando que a chegada na nova escuderia foi positiva e que a estrutura da Williams é um dos pontos positivos para se fazer uma boa temporada.

A segunda bateria de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 será realizada no Bahrein, entre 19 e 22 de fevereiro. A primeira prova do Mundial de 2014 está marcada para 16 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.