Felipe Massa é confirmado na Corrida do Milhão da Stock Car

Felipe Massa foi confirmado nesta quinta-feira na Corrida do Milhão da Stock Car, que acontecerá em 5 de agosto, no Autódromo de Goiânia. Os organizadores da competição revelaram a informação por meio das redes sociais.

O ex-piloto da Fórmula 1 defenderá a Cimed, a mesma equipe pela qual disputou a Corrida de Duplas, que marcou o início da temporada da Stock Car. Na ocasião, ele formou a parceria com Cacá Bueno e terminou em 13º lugar.

A Corrida do Milhão será a sexta das 12 etapas da temporada da competição. Ela também marca o reinício das disputas, que pararam por conta da Copa do Mundo da Rússia. Daniel Serra, que lidera a classificação geral, foi também quem venceu a edição milionária do ano passado.

Desde que deixou a Fórmula 1 no final do ano passado, Massa disputou oficialmente apenas essa corrida na Stock Car. O piloto, no entanto, deve ter a agenda mais atribulada no segundo semestre, pois participará da Fórmula E.

O veterano das pistas assinou contrato com a Venturi por três anos. A temporada 2017/2018 da Fórmula E terminará no próximo final de semana, com duas corridas em Nova York. A disputa recomeçará em dezembro, na Arábia Saudita, quando deve acontecer a estreia de Massa.