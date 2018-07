Massa é desclassificado do GP do Brasil por problemas no pneu

Após se dizer “frustrado” com o rendimento no GP do Brasil de Fórmula 1, Felipe Massa ganhou mais um motivo para esquecer a corrida deste domingo. O piloto da Williams foi desclassificado da prova por decisão dos comissários da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), no início da noite deste domingo.

Massa foi desclassificado da prova porque seu pneu traseiro direito apresentava temperatura mais elevada que o permitido. De acordo com os técnicos da Pirelli, o composto estava com 137 graus, quando o máximo permitido é 110 graus. Com isto, o carro do brasileiro infringiu três artigos, dos Regulamentos Técnico e Esportivo da F1 e do Código Esportivo da FIA.

A investigação teve início ainda durante a prova disputada nesta tarde. Mas o julgamento demorou cerca de duas horas para ser finalizado. A decisão só saiu no início da noite, definindo o pior resultado de Massa em uma prova da F1 no Autódromo de Interlagos. A desclassificação também confirma o pior resultado dos pilotos brasileiros no GP brasileiro nas últimas cinco edições.

Com a decisão, Massa perdeu os quatro pontos conquistados na prova e se manteve mais distante da briga pelo quarto lugar do Mundial de Pilotos. Agora tem 117 pontos, ainda no sexto lugar, atrás dos 136 pontos do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, e dos 135 do também finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari. Contudo, não tirou da Williams o terceiro lugar no Mundial de Construtores, garantido neste domingo com a quinta colocação de Bottas.

Por outro lado, a punição beneficiou os pilotos que terminaram a prova logo atrás de Massa, incluindo seu compatriota Felipe Nasr, que trocou o 14º pelo 13º lugar. O venezuelano foi o maior beneficiado ao entrar na zona de pontuação, com a nova 10º colocação. O holandês Max Verstappen pulou para o 9º lugar e o francês Romain Grosjean agora é o 8º colocado da prova.

Mais cedo, Massa se dissera “frustrado” com a corrida por conta das dificuldades encontradas ao longo de todo o fim de semana. Neste domingo, ele não conseguiu se aproximar dos primeiros colocados e ainda esteve abaixo do ritmo de Bottas. “Foi um fim de semana para esquecer”, declarou o piloto ao fim da prova, antes da punição.