Felipe Massa elogia desempenho da Williams e mostra confiança para o GP da Rússia

Depois de fechar os treinos livres desta sexta-feira na sétima colocação, ao anotar o tempo de 1min36s261, o brasileiro Felipe Massa aprovou o desempenho da Williams e revelou que está confiante para o GP da Rússia, disputado em Sochi.

"Fiquei contente com o nosso dia. Estou realmente esperançoso e creio que poderemos ter um final de semana forte. Veremos o que vai acontecer", comentou o brasileiro, sétimo colocado na classificação geral da temporada, com 16 pontos.

Na avaliação de Felipe Massa, o carro se comportou bem em diversas situações, o que aumentou o seu otimismo. "Foi um dia bom, o carro se sentiu bem no traçado, tanto na manhã quanto de tarde, em tiros curtos e longos, com pneus velhos e novos", enumerou o brasileiro.

Uma das principais razões do otimismo, aliás, é a menor deterioração verificada nos pneus utilizados pela Williams. "Estou muito feliz com o balanço e o comportamento dos pneus, a deterioração está menor, bem menor do que nas outras pistas", complementou Felipe Massa.

O treino de classificação para o grid do GP da Rússia será às 9 horas (de Brasília) deste sábado, mesmo horário da largada da corrida que ocorre neste domingo.