Felipe Massa escolhe nº 19 para carro, mas aguarda confirmação da FIA

SÃO PAULO - Felipe Massa já escolheu qual número quer utilizar em sua Williams a partir de 2014. Será o 19, que o acompanha desde os tempos de kart. O brasileiro já fez a solicitação à Federação Internacional de Automobilismo (FIA), mas ainda aguarda uma resposta oficial.

A definição de um número fixo para cada piloto será uma das novidades da Fórmula 1 a partir do próximo ano. Eles poderão escolher uma numeração entre 2 e 99, já que o 1 ficará com o atual campeão, no caso, o alemão Sebastian Vettel.

Caso dois pilotos escolham o mesmo número, a definição terá a posição no campeonato anterior como critério de desempate. Por ter finalizado o Mundial deste ano no 8º lugar, Massa tem poucas chances de perder o seu número favorito, que foi exibido nesta sexta-feira em uma foto do seu capacete, postado nas redes sociais.

Ainda não há um prazo definido para a FIA confirmar os números solicitados pelos pilotos. Enquanto aguarda, Massa aproveita as festividades de fim de ano da Ferrari, em Maranello, neste fim de semana - em tese, o contrato do brasileiro com a equipe italiana só termina no fim do mês.

Depois de se despedir do time italiano que defendeu na pista por oito temporadas, o piloto retorna ao Brasil na terça-feira. Massa ainda não definiu sua programação de fim de ano, mas só deve iniciar os trabalhos com a Williams, sua nova equipe, no início de janeiro.