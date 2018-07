Felipe Massa está satisfeito com testes da Williams em Barcelona

BARCELONA -Felipe Massa se mostrou satisfeito com os testes realizados em Barcelona, nesta terça-feira, dois dias depois do GP da Espanha de Fórmula 1. Para o brasileiro, a atividade serviu para conhecer melhor as atualizações levadas pela Williams para a primeira etapa europeia do ano, no fim de semana passado.

"Testamos o acerto e as mudanças aerodinâmicas hoje, mas não havia componentes novos. Então pudemos nos concentrar em refinar os detalhes do carro. É ótimo deixar Barcelona sabendo que demos um passo adiante", avaliou o brasileiro, que foi o 13.º na corrida de domingo.

Nesta terça, no primeiro dos dois dias de testes na Catalunha, Massa completou 55 voltas no circuito e fez o sétimo melhor tempo da sessão. O clima, porém, prejudicou a performance dos 11 pilotos que foram à pista. A sessão teve início com chuva e a pista só começou a secar no fim do dia.

"Não completamos tantas voltas quanto planejamos por causa da chuva pela manhã, mas mesmo assim aproveitamos essa chance para melhorar nossa performance na pista molhada. O carro mostrou hoje e no fim de semana que está muito competitivo", opinou o brasileiro - no domingo, o finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Massa na Williams, foi o 5.º colocado.

Nesta quarta, na finalização da segunda bateria de testes da temporada, a equipe britânica será representada por Susie Wolff, piloto reserva que fará sua estreia na Fórmula 1.