Felipe Massa exalta corrida de recuperação no GP de Mônaco de F-1

MONTECARLO - Depois do azar no treino de sábado, Felipe Massa arriscou neste domingo e contou com a sorte para fazer uma inesperada corrida de recuperação no GP de Mônaco de Fórmula 1. Ele largou em 16.º, mas ganhou posições durante a prova e cruzou a linha de chegada em 7.º, voltando a somar pontos no campeonato.

"Estou muito feliz com o 7.º lugar depois de largar em 16.º. Eu assumi alguns riscos, quando mudei a estratégia durante o safety car e tive que fazer meus pneus durar mais, o que realmente aconteceu", comemorou o brasileiro, que contou com uma ajuda dos rivais pela primeira vez na temporada depois de sofrer com erros alheios.

Neste domingo, Massa subiu na classificação em razão de falhas e problemas nos carros dos adversários. Até o companheiro Valtteri Bottas ficou pelo caminho, com um problema no motor de sua Williams.

"Eu aproveitei bem as oportunidades que tive, quando outros erraram ou abandonaram. Muitas coisas poderiam ter acontecido, então fico feliz por ter dado tudo certo. Um fim de semana muito difícil acabou se tornando bem positivo", declarou o brasileiro.