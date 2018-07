Felipe Massa fecha na frente último dia de testes em Barcelona

O brasileiro Felipe Massa fechou o último dia de testes da Fórmula 1, em Barcelona, com o melhor tempo. Ele cravou a marca de 1min22s625, seguido por Mark Webber, da Red Bull, com 1min23s442, e Sebastian Buemi, da Toro Rosso, com 1min23s550.

O piloto da Ferrari havia sido apenas o quinto colocado pela manhã, mas nos últimos 20 minutos da parte da tarde conseguiu melhorar seu tempo e terminar na liderança. No total, o brasileiro deu 121 voltas no circuito - maior número do dia, ao lado do venezuelano Pastor Maldonado, da Williams.

No último domingo, Massa havia tido problemas com o carro durante a manhã, chegando a sair da pista por duas vezes, e na parte da tarde realizou longos testes. Com isso, terminou apenas com o quinto melhor tempo.

Atrás de Massa, Webber e Buemi, Nick Heidfeld, da Lotus Renault, e Lewis Hamilton, da McLaren, fecharam as cinco primeiras colocações do treino desta segunda. Michael Schumacher, da Mercedes, foi apenas o décimo colocado e ficou à frente apenas de Jarno Trulli, da Lotus.

Truli, por sua vez, acabou prejudicando o seu desempenho após sofrer um sério acidente, que avariou o seu carro e o obrigou a deixar os testes depois de o piloto dar apenas 18 voltas na pista espanhola.

Inicialmente, os trabalhos realizados pelas equipes em Barcelona antecederiam novas sessões de testes no Bahrein. Porém, como a etapa do país - que abriria a temporada da Fórmula 1 no 2011 no dia 13 de março - foi oficialmente cancelada nesta segunda-feira, ainda não sabe onde serão realizados os próximos testes da categoria.

Confira a classificação dos testes desta segunda-feira em Barcelona:

1º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min22s625 (121 voltas)

2º Mark Webber(AUS/Red Bull), 1min23s442 (69)

3º Sebastien Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min23s550 (90)

4º Nick Heidfeld (ALE/Lotus Renault), 1min23s657 (95)

5º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min24s003 (107)

6º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min24s057 (121)

7º Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min24s177 (64)

8º Sérgio Perez (MEX/Sauber), 1min24s515 (74)

9º Jerome D"Ambrósio (BEL/Virgin), 1min26s501 (50)

10º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min27s079 (114)

11º Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min29s992 (18)