Felipe Massa festeja chegada de ex-ferrarista à Williams

GROVE - Anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo engenheiro da Williams, Rob Smedley teve a sua contratação comemorada por Felipe Massa, que anteriormente trabalhou com o inglês por oito anos na Ferrari. O piloto brasileiro ressaltou que a larga experiência do novo integrante da equipe inglesa será importante para dar continuidade ao processo de evolução do time de Grove, que amargou uma temporada historicamente ruim na Fórmula 1 no ano passado.

"Ele (Smedley) é alguém que me conhece 100% e entende muito sobre o carro", afirmou o brasileiro, em entrevista ao site da revista Autosport, publicada nesta terça, na qual depois enfatizou: "Ele é muito inteligente e entende um monte de coisas que são importantes para fazer um carro ser competitivo. Sempre tive um ótimo relacionamento com ele. Ele é mais do que apenas um engenheiro para mim".

A chegada de Smedley fará a adaptação de Massa à Williams, que já é boa, ser ainda melhor. "É importante trabalhar com pessoas que te conhecem e que te entendem 100%. Rob me conhece muito, talvez mais do que eu mesmo acredite que conheça, e isso é sempre importante. Ele pode nos ajudar muito", aposta o piloto.

Massa teve bom desempenho pela equipe inglesa nas duas primeiras baterias de testes coletivos da Fórmula 1, sendo que liderou a primeira delas, realizada no fim do mês passado, em Jerez de la Frontera, na Espanha. Em seguida, fechou o penúltimo dia de treinos da semana passada no Bahrein, na sexta-feira, em terceiro lugar. Os testes finais da pré-temporada da categoria ocorrerão entre esta quinta-feira e domingo. O Mundial de 2014 começará em 16 de março, com a disputa do GP da Austrália, no circuito de Melbourne.