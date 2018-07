Felipe Massa festeja encontro com Rafael Nadal em Montecarlo

MONTECARLO - Felipe Massa viveu um dia de fã neste domingo em Mônaco. O piloto brasileiro, acostumado a passar a maior parte do ano no principado, onde tem residência, conheceu o tenista Rafael Nadal no complexo que sedia o Masters 1000 de Montecarlo. A tradicional competição teve início neste domingo.

Massa conversou com o atual número 1 do mundo e até posou para uma foto, acompanhado da esposa Rafaela e do filho Felipinho, de quatro anos. Brasileiro e espanhol se encontraram ao lado de uma das quadras, onde Nadal fez seu treino diário antes da estreia, ainda sem data definida.

"Feliz por encontrar o #RafaNadal hoje em Mônaco acompanhando o seu treino!! Número 1 no tênis mas principalmente como pessoa!! Valeu, Rafa!! Boa sorte!", disse o brasileiro, ao publicar a foto ao lado do tenista nas redes sociais.

Massa e sua família estão aproveitando dias de folga em Montecarlo antes da viagem do brasileiro para Xangai, onde disputará o GP da China de Fórmula 1, no próximo domingo.