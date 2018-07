Felipe Massa lamenta abandono e corrida decepcionante em Barcelona

BARCELONA - O brasileiro Felipe Massa voltou a ter um fim de semana decepcionante na temporada 2011 da Fórmula 1. Depois de largar apenas da oitava colocação, o piloto da Ferrari abandonou o GP da Espanha nas voltas finais por conta de problemas no câmbio. Para ele, o problema foi apenas a conclusão de mais uma corrida desastrosa. Agora, o brasileiro espera ter um desempenho melhor no GP de Mônaco, que será disputado no próximo domingo nas ruas de Montecarlo.

"No final da corrida eu não podia trocar as marchas e tive que parar ao lado da pista: foi um final apropriado para um fim de semana terrível. Felizmente, nós podemos começar de novo imediatamente, com a corrida de Mônaco, que é como uma corrida em uma segunda casa para mim, já que eu moro no Principado. Também, felizmente, não teremos os pneus duros que tivemos hoje, que realmente não funcionaram para nós", afirmou.

Massa também teve problemas com pneus duros, o que o fez perder posições e até rodar na parte final da corrida, antes de abandonar. "Quando optamos pelos pneus duros, começamos a sofrer mais e mais: não houve aderência e eu estava lutando para manter o carro na pista. Graças à estratégia, tinha conseguido passar a Mercedes e a Renault do [Vitaly] Petrov, mas tudo deu em nada no final. Nós não tínhamos aderência com os pneus duros, como aliás já vimos em outras corridas, mas aqui foi ainda mais um problema", disse.

Sem pontuar no GP da Espanha, Massa ocupa apenas a oitava colocação no Mundial de Pilotos, com 24. O campeonato é liderado pelo alemão Sebastian Vettel, da Red Bull, que venceu o GP da Espanha, e soma 118 pontos.