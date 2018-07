Felipe Massa lamenta erros, mas vibra com terceiro lugar e torcida

Felipe Massa cruzou a linha de chegada em terceiro lugar no GP do Brasil, neste domingo, 9. Mas comemorou como se fosse uma vitória, amparado pela festa da torcida da casa, que chegou a invadir o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, para celebrar o pódio do piloto anfitrião. "Essa torcida é maravilhosa, a minha energia veio de vocês", disse Massa à multidão.

Exibindo boa forma técnica neste fim de temporada, o piloto da Williams largou em terceiro e manteve a posição durante quase toda a prova. Seu companheiro, o finlandês Valtteri Bottas, esteve longe de repetir sua performance e não passou do 10º lugar. O brasileiro só não conseguiu ser tão rápido quanto os carros da Mercedes - Nico Rosberg faturou a vitória e reduziu a vantagem de Lewis Hamilton, segundo colocado, no Mundial.

"Estou muito feliz com a minha corrida. O carro estava ótimo. Infelizmente não foi o suficiente para vencer estes caras", afirmou, apontando para os rivais da Alemanha e da Inglaterra. Ele também lamentou os dois erros cometidos durante a prova.

Em sua primeira parada, na 6ª volta, superou o limite de velocidade dos boxes e foi punido com cinco segundos no pit stop seguinte. "Eu acabei apertando o botão errado ou apertei no certo e não entrou e aí apertei de novo. Não entendi o que aconteceu. Freei depois, mas perdi tempo mais tempo freando do que passando do limite da velocidade", revelou ao fim da prova.

O outro erro aconteceu na última troca de pneus, na 50ª volta. Ele entrou no espaço reservado à McLaren, ao invés de parar nos boxes da Williams, logo à frente. "Confundi as cores, a McLaren tem cores parecidas: prata, branco... Tudo aconteceu na minha corrida hoje. Mas pude manter a vantagem", minimizou.

No entanto, Massa admitiu que teve medo de perder o pódio depois da primeira falha. "Pensei que poderia perder o pódio porque aí tive que forçar mais na sequência. E, se forçar demais, desgasta os pneus. Tinha que administrar", ponderou.

Ao passar pela bandeirada em terceiro, Massa vibrou com a torcida, que entoava seu nome: "Ole, ole, ole, olá, Massa, Massa". "E as pessoas ainda estão aqui cantando, gritando. É incrível toda a energia que recebi nesse fim de semana. É até difícil de explicar. Agradeço muito a torcida", disse, ainda ouvindo as manifestações da torcida. "Que essa energia faça efeito e a gente possa até brigar pelo campeonato [em 2015] para chegarmos aqui ainda com mais emoção."