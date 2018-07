Felipe Massa lamenta pneu furado no GP da Espanha: 'Poderia ter ficado em quarto'

O brasileiro Felipe Massa não teve sorte no GP da Espanha deste domingo. O piloto da Williams se chocou com o espanhol Fernando Alonso logo na largada, teve o pneu furado e o bico danificado. Precisou parar nos boxes e voltou no pelotão de trás.

Depois de largar na nona colocação e viver a expectativa de terminar ao menos em quarto lugar, Felipe Massa se mostrou decepcionado com a 13.ª posição ao término da prova. "Estou desapontado. Tive uma largada fantástica, ultrapassei o Perez e o Alonso na reta".

No entanto, logo na sequência, uma disputa entre Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen e Max Verstappen abreviou a corrida dos dois últimos e quase causou forte batida logo na primeira curva. Somente Bottas saiu imune do choque de roda com roda. Logo atrás, os carros precisaram reduzir e Felipe Massa e Fernando Alonso também se tocaram.

"Na curva 2, o Alonso veio pela parte de fora e nos tocamos e tive a corrida arruinada. Tínhamos a oportunidade de terminar em quarto lugar, pois estava com um ótimo ritmo. É muito doloroso porque perdemos muitos pontos hoje (domingo) para a equipe", lamentou.

Como ficou fora da zona de pontuação, Felipe Massa permanece com 18 pontos, em nono lugar no Mundial de Pilotos. O brasileiro é o único que pontuou até agora pela Williams. Seu companheiro, o canadense Lance Stroll, terminou em 16.º na Espanha. A próxima etapa da Fórmula 1 acontecerá no próximo dia 28 com o GP de Mônaco.