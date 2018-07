Felipe Massa lidera primeiro teste coletivo da F1 com pneus Pirelli

ABU DABI - Apenas cinco dias depois da disputa do GP de Abu Dabi, que encerrou a temporada 2010 da Fórmula 1, alguns dos principais pilotos da categoria voltaram para a pista do circuito de Yas Marina nesta sexta-feira, para a realização de testes coletivos com os novos pneus. E o brasileiro Felipe Massa foi quem conseguiu melhor adaptação, fazendo o tempo mais rápido do dia com a Ferrari.

Os dois dias de testes coletivos em Abu Dabi, que acabam neste sábado, servem para as equipes conhecerem os pneus da Pirelli, empresa italiana que passará a ser a fornecedora da Fórmula 1 a partir da próxima temporada, substituindo a Bridgestone. Assim, as 12 participantes do campeonato foram para a pista nesta sexta-feira, algumas com os seus principais pilotos.

Novo campeão da Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel foi um dos pilotos que treinou nesta sexta-feira em Abu Dabi. Com a Red Bull, ele cravou 1min40s500 e conseguiu o segundo melhor tempo do dia, ficando atrás apenas de Massa, que marcou 1min40s170 com a sua Ferrari. Outro brasileiro que participou foi Rubens Barrichello, da Williams, que ficou em sexto lugar (1min41s425).

"Foi um começo positivo para tentar entender o comportamento dos pneus Pirelli. Não tivemos surpresas desagradáveis. E pudemos captar diversos dados que serão úteis na preparação para a temporada de 2011", disse Massa. "A primeira sessão com os pneus Pirelli foi interessante. E minha impressão inicial foi positiva", afirmou Rubinho.

O resultado do treino, nesse momento, pouco importa para pilotos e equipes na Fórmula 1. O trabalho agora é para conhecer melhor os pneus da Pirelli, ajudando no desenvolvimento do composto e fazendo os acertos do carro já para a próxima temporada. Por isso mesmo, acontecerá mais uma sessão de testes neste sábado, novamente no circuito de Abu Dabi.

Os melhores tempos do primeiro teste da F1 com pneus Pirelli:

1.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min40s170 (94 voltas)

2.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min40s500 (78 voltas)

3.º - Gary Paffett (ING/McLaren), 1min40s874 (94 voltas)

4.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min40s950 (83 voltas)

5.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min41s032 (39 voltas)

6.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min41s425 (91 voltas)

7.º - Paul di Resta (ESC/Force India), 1min41s615 (21 voltas)

8.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min41s778 (81 voltas)

9.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min42s019 (71 voltas)

10.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min42s859 (20 voltas)

11.º - Timo Glock (ALE/Virgin), 1min44s124 (78 voltas)

12.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min44s686 (88 voltas)

13.º - Pastor Maldonado (VEN/HRT), 1min45s728 (83 voltas)