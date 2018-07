Felipe Massa negocia para retornar à F-1, segundo jornal francês

Após anunciar sua aposentadoria no início de setembro, Felipe Massa pode estar retornando à Fórmula 1. Ao menos é o que afirma o jornal francês L'Équipe. De acordo com a publicação, o brasileiro estaria negociando com a Williams para preencher uma possível saída de Valtteri Bottas, que por sua vez, pode assinar com a Mercedes para ocupar a vaga do aposentado campeão Nico Rosberg.

Segundo o jornal, tanto a negociação de Massa, quanto a de Bottas estão avançadas, e seria uma questão de dias para que as mudanças fossem anunciadas. O retorno do piloto deixaria a Williams satisfeita, já que a escuderia busca alguém com experiência para guiar em 2017, ano que os carros sofrerão com uma grande mudança na aerodinâmica.

Enquanto não acerta a volta de Felipe Massa, a Williams conta somente com o novato Lance Stroll, de apenas 18 anos e que saiu da F-3 direto para a F-1. A situação preocupa, já que a equipe busca alguém com maior bagagem, e as possíveis opções estão empregadas ou não se enquadram no perfil procurado. Por conta disso, o nome do brasileiro ganha força na escuderia.