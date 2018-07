Felipe Massa prevê fim de semana difícil e descarta vitória

KUALA LUMPUR - Sexto colocado nos treinos livres de sexta-feira para o GP da Malásia, Felipe Massa admitiu que a Ferrari terá um fim de semana complicado no Circuito Internacional de Sepang. Assim, o piloto brasileiro descartou qualquer chance de conquistar uma vitória neste fim de semana por ver a escuderia italiana mais lenta do que a Red Bull e a McLaren.

"Da forma como as coisas foram hoje (sexta-feira), parece que será um fim de semana difícil, mas vamos fazer todo o possível para nos aproximarmos do mais rápido. Hoje (sexta), as coisas não foram bem e lutamos para encontrar um bom equilíbrio no carro, por isso, esta noite vamos ver como podemos melhorar", afirmou.

Massa ressaltou, porém, que as condições da pista e a estratégia a ser adotada podem minimizar a vantagem das outras equipes em comparação com a Ferrari. "Em uma pista como essa, com tempo variável e com a degradação dos pneus, sendo como é, haverá uma série de fatores em jogo na luta pelos primeiros lugares e ser apenas o mais rápido não será suficiente", disse.

O início da temporada da Ferrari é difícil, com a equipe tendo ficado fora do pódio no GP da Austrália, já que o espanhol Fernando Alonso terminou em quarto lugar e Massa foi apenas o sétimo após herdar duas posições por conta da desclassificação dos pilotos da Sauber. O brasileiro prometeu muito trabalho para melhorar o desempenho nas próximas corridas.

"Este é apenas o começo da temporada: não somos rápidos o suficiente para lutar pela vitória e pole, mas isso não significa que temos de jogar a toalha. Em vez disso, temos de intensificar os nossos esforços para reduzir rapidamente a distância que nos separa daqueles que têm feito um trabalho melhor do que nós", comentou.

Veja também:

Mark Webber domina treinos livres de Fórmula 1 na Malásia

Insatisfeito, Rubens Barrichello diz que precisa melhorar