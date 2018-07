Felipe Massa prevê Williams competitiva em circuito 'divertido'

O brasileiro Felipe Massa exibiu animação para esquecer definitivamente o decepcionante fim de semana do GP da Rússia de Fórmula 1, em Sochi, onde terminou a prova fora da zona de pontuação, em 11º lugar. O piloto da Williams avaliou o Circuito das Américas, em Austin, que receberá neste fim de semana o GP dos Estados Unidos, como "divertido", chegando a compará-lo com o de Suzuka.

"A pista de Austin é ótima com uma mistura de curvas de alta e baixa velocidade, com algumas áreas muito técnicas. O setor 1 é muito rápido, semelhante a Suzuka, com uma longa reta que nos dá a chance de ultrapassagens", disse o piloto brasileiro.

Massa também avaliou que a Williams tem tudo para ser bastante competitiva na prova norte-americana, a antepenúltima da temporada 2014 da Fórmula 1. "É uma pista divertida para pilotar e onde podemos ter um bom resultado. Austin também é realmente um ótimo lugar com muito entusiasmo para a Fórmula 1, então esperamos por um bom fim de semana", afirmou.

Nas duas edições anteriores do GP dos Estados Unidos em Austin, Massa ficou na quarta colocação em 2012 e apenas em 12º lugar no ano passado, ambos quando corria pela Ferrari. Agora na Williams, o brasileiro tentará conquistar neste fim de semana o seu primeiro pódio no Circuito das Américas.

As atividades em Austin começam nesta sexta-feira, com a realização de dois treinos livres, sendo o primeiro delas às 13 horas (de Brasília). Já o GP dos Estados Unidos está marcado para o domingo, com a largada prevista para as 18 horas.